Фонд гарантування має намір продати активи 8 банків-банкрутів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір цього тижня продати активи 8 неплатоспроможних банків на загальну суму понад 275,81 мільйона гривень.

Як повідомляється на сайті фонду, в тому числі на продаж виставляються основні кошти банків "Реал Банк", "Форум", "Демарк" і "VAB банк".

Крім того, фонд розраховує продати права вимоги за виданими кредитами банків "Меркурій", "Золоті ворота", "Порто Франко".

Фонд нагадує, що минулого тижня реалізував активи 11 неплатоспроможних банків на суму понад 9,28 мільйона гривень.

Читайте такожВ Україні визнали неплатоспроможними вже 55 банків

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України наприкінці червня заявив про завершення основного етапу очищення банківської системи. В результаті цього очищення Фонд гарантування в 2014-2015 роках отримав в управління понад 50 неплатоспроможних банків із активами за балансовою вартістю на 320 мільярдів гривень.

Фонд плануєвиручити від продажу активів ліквідовуваних банків близько 50 мільярдів гривень, у тому числі до 5 мільярдів гривень уже цього року, розраховуючи на серйозні результати з осені.

У липні фонд продав активи 23 неплатоспроможних банків на суму понад 46,74 мільйона гривень. Загалом із березня 2015 року фонд виручив від продажу активів неплатоспроможних банків 369,05 мільйона гривень.