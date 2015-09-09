Гривня зміцнилася на міжбанку до 22,10 за долар

У середу, 9 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,95/22,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5420/24,7070 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3230/0,3260 грн/рубль.

Читайте такожНацбанк послабив офіційний курс гривні: 25,02 за євро і 22,41 за долар

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 21,9956 грн/дол., до цього часу було укладено 383 угоди на суму 146 млн дол.