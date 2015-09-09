Ліквідацію "Промекономбанку" продовжили на 1 рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив термін ліквідації "Промекономбанку" на 1 рік – до 8 вересня 2016 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, на цей період повноваження ліквідатора банку покладаються на Олександру Гулею.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування почав ліквідацію "Промекономбанку" на підставі рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідації фінустанови 10 вересня 2014 року.

Фонд підписав договір з "Фідобанком" про виведення з ринку неплатоспроможного "Промекономбанку" шляхом часткової передачі активів і зобов'язань неплатоспроможного банку.

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"Промекономбанк" (Донецьк) працює на ринку України з січня 1998 року. За інформацією на сайті банку, його основним власником є компанія "Супрім-До" (42,4971%).