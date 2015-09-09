Гонтарева сподівається отримати третій транш МВФ у жовтні, а четвертий - до кінця року

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої під час традиційної зустрічі з керівниками 40 найбільших банків.

Як повідомляється, також голова НБУ поділилася з банкірами планами з нарощування міжнародних резервів, які в серпні зросли на 21,6%.

«Місія МВФ в Україні працюватиме з 22 вересня по 2 жовтня. Сподіваюся, ми виконаємо всі критерії і в жовтні отримаємо третій транш кредиту в рамках програми EFF. Якщо цього року ми встигнемо отримати четвертий транш – тоді наші міжнародні резерви до кінця року збільшаться до 18 млрд дол. США», – наводяться в повідомленні слова Гонтаревої. При цьому очільник НБУ запевнила, що програму-мінімум з нарощування резервів на кінець 2015 року до 15 млрд дол., що покриває більш як три місяці імпорту, буде виконано повністю.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

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Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку й отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. упродовж останніх п'яти місяців.

Згідно з Меморандумом про економічну й фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною і Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не з золотовалютних резервів.