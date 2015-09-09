Влада Китаю заявила, що не буде далі опускати юань

Про це у середу в ході засідання Всесвітнього економічного форуму в місті Далянь заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян, повідомляє Прайм з посиланням на Сіньхуа.

"Ми не хочемо девальвувати юань для підтримки експорту", - сказав він.

У серпні несподівано для всіх влада Китаю прийняла рішення про девальвацію юаня на 2%, що, як кажуть економісти, має сприяти зміцненню експорту країни на тлі ослаблення зовнішнього попиту.

За словами Лі, Китай успішно запобіг можливому ризику для фінансової системи на тлі хвилювань на китайському фондовому ринку в червні та липні.

Ризики, пов'язані з боргом уряду Китаю, "є контрольованими", оскільки борговий тягар країни "відносно низький", зазначив Лі.

За словами прем'єра, борг центрального уряду становить близько 20% від ВВП Китаю, натомість 70% боргу регіональних урядів припадає на капіталовкладення з очікуваною прибутковістю.

Лі заявив, що зростання економіки Китаю "знаходиться в межах прийнятного діапазону", і коливання економічних показників – нормальне явище. Пекін має намір збільшити адресні заходи для підтримки темпів зростання економіки, зазначив Лі, при цьому додавши, що він упевнений в економічних перспективах країни.

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Китай залишається одним з двигунів зростання світової економіки, а не джерелом світових фінансових ризиків, вважає Лі.