Уряд Росії вирішив спрогнозувати бюджет на 18 років вперед

Відповідна постанова, підписана прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опублікована на офіційному порталі правової інформації, повідомляє lenta.ru.

Відповідати за прогноз буде Міністерство фінансів. Відомство Антона Сілуанова також допоможе регіональним і муніципальним органам влади в підготовці довгострокових планів.

Прогноз повинен обновлятися кожні шість років. Цього року його складуть до 2030-го. Документ включає в себе поточну оцінку стану бюджету, структуру доходів і витрат казни, параметри муніципального та державного боргів, перерахування основних ризиків для стійкості фінансової системи.

1 вересня стало відомо, що уряд РФ має намір відмовитися від прийняття бюджету на три роки. Очікується, що кабмін повернеться до однорічного варіанту через коливання цін на нафту.

У кінці серпня Медведєв заявив, що уряд врахує падіння цін на нафту і ослаблення рубля при підготовці нового бюджету. За словами прем'єра, перед владою стоїть завдання збереження макроекономічної стабільності та виконання соцзобов'язань.

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На 2015 рік запланований дефіцит бюджету в 2,68 трильйона рублів (доходи — 12,5 трильйона, витрати — 15,2 трильйона). В бюджет закладена вартість нафти в 50 доларів за барель.