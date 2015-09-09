Гонтарева заговорила про надліквідність банківської системи

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході традиційної зустрічі з керівниками 40 найбільших банків.

"Ліквідність банківського сектора б'є рекорди. На депозитних сертифікатах зараз знаходиться близько 48 мільярдів гривень. Водночас, на коррахунку зосереджено 23-25 мільярдів гривень", - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Також вона нагадала, що вчора Міністерство фінансів відзвітувало про зростання залишку на єдиному казначейському рахунку до 46 мільярдів гривень.

"Ліквідності більше, ніж треба", - додала Гонтарева.

Читайте такожДо банківської системи України протягом трьох років потрібно "влити" 120 мільярдів гривень

Як повідомляв УНІАН, згідно щомісячної статистики НБУ, в липні регулятор збільшив обсяг залучених ресурсів у банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів на 1,1 мільярда гривень.

Обсяг коррахунків банків у НБУ за липень зріс на 24,2% (з початку року - на 2,1%) - до 27,8 мільярда гривень.