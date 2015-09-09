Абромавичус представив голову новоствореного дерегуляційного офісу
Міністерство економічного розвитку і торгівлі призначило юриста Олексія Гончарука головою новоствореного дерегуляційного офісу, завданням якого буде розробка ініціатив щодо зменшення бюрократичного тиску на бізнес та оптимізації роботи державних органів.
Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.
«Ми провели відбір кандидатів і хочемо представити вам голову (дерегуляційного – УНІАН) офісу Олексія Гончарука – молодого, активного юриста з активною громадянською позицією і великим досвідом волонтерства в держорганах», - сказав Абромавичус.
За словами міністра, дерегуляційний офіс фінансуватиметься за рахунок допомоги уряду Канади та Євросоюзу, а основними напрямками його діяльності стане перегляд регуляторних актів контролюючих органів, аграрного сектора і будівництва, а також експортно-імпортного регулювання.
Своєю чергою Гончарук, присутній на брифінгу, повідомив, що команда офісу буде сформована упродовж кількох днів, а до активної роботи приступить вже наступного тижня.
«Ми скануватимемо регуляторний простір на предмет наявності неякісних елементів, які заважають працювати, сповільнюють роботу системи, роблять дорожчою роботу системи. Будемо їх виявляти і серйозно думати над тим, що з ними робити», - наголосив голова офісу.
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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує 8 жовтня провести «день дерегуляції» у Верховній Раді, в рамках якого винести на розгляд парламенту великий пакет законопроектів щодо дерегуляції.
Кабінет міністрів 19 березня прийняв план про дерегуляцію бізнесу до 2017 року, який містить 171 ініціативу щодо зменшення адміністративного і бюрократичного тиску.
У рамках плану до 2017 року уряд має намір скасувати обов'язкову сертифікацію харчових продуктів і збір з утилізації відпрацьованих мастил з планованою економією до 2,7 млрд грн для бізнесу, забезпечити збереження номера телефону при зміні мобільного оператора, а також спростити підключення бізнесу до електромереж, скоротивши кількість необхідних для цього бюрократичних процедур до 3 з 10.
Крім того, план передбачає спрощення процедури та скорочення термінів оформлення будівництва, власності і зовнішньоторговельних операцій.