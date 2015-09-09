Абромавичус представив голову новоствореного дерегуляційного офісу

Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус на брифінгу в Києві.

«Ми провели відбір кандидатів і хочемо представити вам голову (дерегуляційного – УНІАН) офісу Олексія Гончарука – молодого, активного юриста з активною громадянською позицією і великим досвідом волонтерства в держорганах», - сказав Абромавичус.

За словами міністра, дерегуляційний офіс фінансуватиметься за рахунок допомоги уряду Канади та Євросоюзу, а основними напрямками його діяльності стане перегляд регуляторних актів контролюючих органів, аграрного сектора і будівництва, а також експортно-імпортного регулювання.

Своєю чергою Гончарук, присутній на брифінгу, повідомив, що команда офісу буде сформована упродовж кількох днів, а до активної роботи приступить вже наступного тижня.

«Ми скануватимемо регуляторний простір на предмет наявності неякісних елементів, які заважають працювати, сповільнюють роботу системи, роблять дорожчою роботу системи. Будемо їх виявляти і серйозно думати над тим, що з ними робити», - наголосив голова офісу.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує 8 жовтня провести «день дерегуляції» у Верховній Раді, в рамках якого винести на розгляд парламенту великий пакет законопроектів щодо дерегуляції.

Кабінет міністрів 19 березня прийняв план про дерегуляцію бізнесу до 2017 року, який містить 171 ініціативу щодо зменшення адміністративного і бюрократичного тиску.

У рамках плану до 2017 року уряд має намір скасувати обов'язкову сертифікацію харчових продуктів і збір з утилізації відпрацьованих мастил з планованою економією до 2,7 млрд грн для бізнесу, забезпечити збереження номера телефону при зміні мобільного оператора, а також спростити підключення бізнесу до електромереж, скоротивши кількість необхідних для цього бюрократичних процедур до 3 з 10.

Крім того, план передбачає спрощення процедури та скорочення термінів оформлення будівництва, власності і зовнішньоторговельних операцій.