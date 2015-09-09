Гонтарева обіцяє інфляцію наступного року на рівні 12%

Про це повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на заяву голови НБУ Валерії Гонтаревої в ході традиційної зустрічі з керівниками 40 найбільших банків.

«Зараз інфляція становить близько 50% рік до року. Але вже четвертий місяць поспіль спостерігається спадний тренд. Ситуація з інфляцією контролюється», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Також вона нагадала, що НБУ прогнозує на наступний рік інфляцію на рівні 12%, на 2017-й - 8%, на 2019-й - 5%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні другий місяць поспіль була зафіксована дефляція, яка становила 0,8% порівняно з попереднім місяцем.

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У річному вираженні інфляція в серпні уповільнилася до 52,8% із 55,3%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-серпень, споживчі ціни в Україні зросли на 25,5%.