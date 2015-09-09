Директор департаменту НБУ Антоненко звільняється через "буксирування реформи"

«Завтра мій останній день роботи в Національному банку. Я йду, тому що реформа, за яку я відповідав на посаді директора департаменту реєстраційних питань і ліцензування, забуксувала і починає давати зворотний хід», - написав Антоненко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Чиновник зазначив, що реформа реєстраційних процедур в НБУ, пов'язаних із отриманням кредитів від нерезидентів, не відбулася. «Навпаки - набирають обертів сили реакції. Зловживаючи своїм правом реєстрації укладених угод, Національний банк втручається у сферу дії фундаментальних основ цивільного обігу, позбавляючи юридичної сили цілі глави Цивільного кодексу. Так, кілька тижнів тому Нацбанк позбавив юридичної сили угоди про відступлення прав вимоги і переведення боргу», - додав він.

За словами Антоненка, системні проблеми, створювані дисфункціональним інститутом реєстрації, дають про себе знати, провокуючи кризи. «Одна з таких криз лихоманить Нацбанк вже третій тиждень. Реакція регулятора на ці кризи непрофесійна, і отже, не за горами нові кризи. Але замість того, щоб поквапитися виправити помилку, Національний банк здійснює одну за одною нові й нові помилки», - наголосив він.

Також чиновник повідомив, що разом з ним з посади йде керівник Управління реєстрації та ліцензування банків Олександр Бевз, і нагадав, що разом вони «зробили безпрецедентний ривок» в напрямках розкриття інформації про власників банків, видачі банківської ліцензії та купівлі банків, розробки вимог до ділової репутації банкірів. «Національний банк незабаром передасть функцію реєстрації кредитів від нерезидентів у безпосереднє підпорядкування департаменту реєстраційних питань. Новий керівник буде похований під рутиною десятків тисяч реєстраційних дій, за кожну з яких він нестиме особисту відповідальність. Це ідеальний спосіб відвернути зусилля від важливіших завдань, поховати реформи в рутині. Ми з Олександром прийшли в Нацбанк за іншим. Переконаний, що наш досвід реформ буде затребуваний в іншому місці», - резюмував Антоненко.

Нагадаємо, раніше Антоненко повідомляв, що НБУ думає над механізмами відновлення довіри до банкірів із зіпсованою репутацією внаслідок їх роботи в банках-банкрутах, які, на думку банківської спільноти, постраждали незаслужено. Йдеться про топ-менеджерів понад 50 банків, які стали неплатоспроможними у 2014-2015 роки.

Згідно з повідомленням Національного банку в соцмережі Facebook, Антоненко залишає свою посаду за згодою сторін. «НБУ пишається, що вдалося зробити багато важливих змін, які є фундаментом для подальшого вдосконалення цього напрямку роботи. Разом з цим, на жаль, упродовж 8 місяців роботи в НБУ Антоненко на посаді директора Департаменту реєстраційних питань і ліцензування не було забезпечено повної централізації функції з ліцензування на рівні центрального апарату, задекларованої на початку 2015 року. Погляди команди реформаторів НБУ і Антоненка з питання формату централізації, на жаль, розійшлися», - наводяться слова директора департаменту персоналу НБУ Романа Борисенка.

Регулятор наголосив, що в нинішніх умовах на цій посаді потрібен керівник високого рівня з глибшим організаційним та управлінським досвідом, який, розуміючи повною мірою важливість своєї ролі і відповідальності, завершив започаткований курс реформ.

Як повідомляв УНІАН, екс-радник юридичної фірми Sayenko Kharenko Леонід Антоненко очолив створений в НБУ департамент реєстраційних питань і ліцензування в січні 2015 року. Попередній досвід Антоненка включає супровід найбільших публічних трансакцій у сфері злиттів і поглинань у банківському секторі, де його клієнтами були транснаціональні банківські групи, зокрема, німецька Commerzbank (банк «Форум»), грецький Alpha Bank («Астра Банк») і французька BNP Paribas («УкрСиббанк»). Антоненко є рекомендованим фахівцем у сфері ринків капіталу та корпоративного права за міжнародним рейтингом Best Lawyers International. Крім компанії Sayenko Kharenko, професійний досвід Антоненка включає роботу на різних посадах у провідних юридичних фірмах України, включаючи «Астерс», «Шевченко, Дідковський і партнери», «АНК», а також Великобританії – «Linklaters».