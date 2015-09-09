Гривня закрила міжбанк на рівні 22,15 за долар

У середу, 9 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,00/22,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 24,5360/25,6990 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3230/0,3350 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,9689 грн/дол., на цю годину було укладено 617 угод на суму 420,35 млн дол.