Citigroup оцінює ймовірність глобальної рецесії в 55%

Citigroup оцінює ймовірність глобальної рецесії в найближчі кілька років у 55%, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

«Ризики того, що глобальна економіка наближається до рецесії, через уповільнення зростання на ринках, що розвиваються, особливо в Китаї, цілком відчутні і наростають», — написав у новому огляді головний економіст банку Вільям Бойтер.

За словами Бойтера, глибина і тривалість економічного спаду будуть помірними, на відміну від 2009 року, коли загальносвітовий ВВП впав на 2,1% (дані Світового банку). Бойтер визначає глобальну рецесію як уповільнення зростання світового ВВП до 2% і нижче.

Це перший раз, коли світова рецесія стане наслідком не проблем в американській економіці, а зниження попиту на ринках, що розвиваються, головним чином у Китаї, другій за величиною економіці світу, зазначає Citi. На думку Бойтера, зростання китайської економіки насправді вже сповільнилося майже до 4% (офіційні дані економіст вважає завищеними), замість цільових 7% на цей рік.

Проблеми у решти членів БРІКС — Бразилії, ПАР і Росії — вже проявилися, тоді як розвинені ринки не демонструють помітного зростання. Ціни на сировинні товари, так само як і світовий товарообіг, інфляція і доходи компаній, знижуються.

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У своєму огляді Бойтер назвав повторення кризи 2008 року малоймовірним, але попередив, що прогноз по глобальному ВВП погіршиться, якщо серед інвесторів почнеться паніка через зростання державних боргів, а політики перейдуть до протекціоністських заходів та девальвації національних валют.

«Економісти рідко розкидаються термінами «рецесія», «спад», «відновлення», «період стійкого зростання», якщо тільки перед ними не виникають чіткі обриси цих явищ. Ми вважаємо, зараз може наступити такий момент», — пише Бойтер.