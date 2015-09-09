Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні майже на 50 копійок

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 10 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2196.8932 (9 вересня – 2241.6926)

100 EUR – 2447.1193 (9 вересня – 2502.1773)

10 RUR – 3.2488 (9 вересня – 3.2586)

Як повідомляв УНІАН, у середу, 9 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 22,00/22,15 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5360/25,6990 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3230/0,3350 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,9689 грн/дол., до цього часу було укладено 617 угод на суму 420,35 млн дол.