Ряд кредиторів хоче переглянути умови реструктуризації боргу України - ЗМІ

Про це пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Видання зазначає, що група кредиторів, які давали короткострокові позики Україні вважають угоду невигідною для них.

Невдоволення викликав порядок розподілу спеціально випущених цінних паперів, які видаються кредиторам в обмін на списання 20% боргу і відстрочку погашення боргу.

Кредитори заявили, що порядок розподілу цінних паперів, ущемляє інтереси власників облігацій, термін погашення яких настає в 2015 році.

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"Передбачалося, що всі власники євробондів отримають однакові пакети нових паперів", - наголошується в листі юридичної фірми Shearman & Sterling, яка представляє групу утримувачів облігацій.

"Наші клієнти вважають такий підхід несправедливим, оскільки для облігацій з погашенням в 2015 році відстрочка може скласти більше восьми років, в той час як для бондів, термін погашення яких настає в 2023 році, вона складе півроку", - йдеться в листі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів, який підлягає реструктуризації