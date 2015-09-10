Нацбанк: у резервах України 26 тонн золота

Національний банк України має 26 тонн золота в міжнародних резервах України.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на слова заступника голови НБУ Олега Чурія.

За словами чиновника, такий великий обсяг дорогоцінного металу - це лише куб розміром в 1 кубічний метр.

Заступник голови НБУ нагадав, чому регулятор відмовився від політики фіксованого курсу і перейшов до підтримки цінової стабільності. «Підтримка постійного обмінного курсу викликає як наслідок скорочення золотовалютних резервів, девальвацію національної валюти і зростання інфляції, а також втрату конкурентоспроможності вітчизняними виробниками», - пояснив він.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за серпень зросли на 21,6%, або на 2,2 млрд дол. - до 12,6 млрд дол. завдяки одержанню чергового траншу від Міжнародного валютного фонду, а також надходженню коштів від інших міжнародних кредиторів і ряду валютних операцій НБУ.

НБУ в рамках програми з МВФ розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець 2015 року.

За 2014 рік резерви НБУ скоротилися на 12,883 млрд дол., або на 63,1% - до 7,533 млрд дол. на 1 січня 2015 року.