Перевести гривні за кордон стало складніше

Перерахування коштів у гривнях на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів за дорученням клієнтів-резидентів здійснюватиметься не раніше четвертого операційного дня після внесення банком інформації про заплановану операцію до реєстру і надання цього реєстру до Національного банку України.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №593, яка набирає чинності сьогодні, 10 вересня.

НБУ роз'яснює, що норма стосується операцій за договорами, укладеними резидентами з нерезидентами. Для проведення таких операцій банк попередньо зараховуватиме кошти на окремий аналітичний рахунок. Регулятор зазначає, що зараз такий порядок застосовується до аналогічних операцій в іноземній валюті.

Водночас НБУ заборонив проводити такі операції, якщо кошти у гривнях були залучені клієнтами-резидентами у формі кредиту, зазначаючи, що аналогічна вимога вже діє щодо здійснення операцій з купівлі валюти.

Нагадаємо, вчора, 9 вересня, в НБУ повідомили, що регулятор поступово скасовуватиме обмеження на валютному ринку, а в середині наступного року планує перейти на нову ринково орієнтовану систему валютного регулювання.

Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 раза - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після запровадження НБУ ряду обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. протягом останніх п'яти місяців.

Згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 21 липня 2015 року між Україною та Міжнародним валютним фондом, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації державного боргу, докапіталізації банків за результатами стрес-тестування 2014 року і повного переходу НАК «Нафтогаз України» до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.