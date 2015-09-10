Держборг України на кінець року досягне 91% ВВП – Кабмін

Обсяг державного та гарантованого державою боргу України на кінець 2015 року (до проведення боргової операції), за попередніми прогнозами Кабінету міністрів, може становити 91,1% від ВВП країни.

Про це йдеться у пояснювальній записці до урядового законопроекту «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання)», зареєстрованого на сайті Верховної Ради 9 вересня (№3058).

Згідно з документом, станом на 31 грудня 2014 року обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 70,3% від ВВП, що є перевищенням 60% загального обсягу боргу до ВВП, передбаченого статтею 18 Бюджетного кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного та гарантованого державою боргу України у січні-травні скоротилася на 2,151 млрд дол., або на 3,08% - до 67,661 млрд дол.

У 2014 році державний і гарантований державою борг знизився на 4,53% - до 69,794 млрд дол. у валюті, а в гривневому еквіваленті зріс у 1,9 разу - до 1,101 трлн грн.

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За прогнозами Національного банку України, державний і гарантований державою борг у 2015 році досягне 95% від ВВП.

Держбюджет України на 2015 рік передбачає доходи на рівні 502,260 млрд грн, видатки - 566,870 млрд грн, граничний обсяг дефіциту в розмірі 75,820 млрд грн, або 4,1% ВВП, стелю держборгу - на рівні 1,394 млрд грн.