Монетарна база в Україні знизилася на 1,1%, грошова маса - на 2,1%

Обсяг монетарної бази в Україні в серпні знизився на 1,1% - до 328,8 млрд грн, обсяг грошової маси – на 2,1%, до 948,2 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року монетарна база зменшилася на 1,3%, грошова маса за цей період знизилася на 0,9%.

Обсяг готівки поза банками у липні знизився на 2,7%, з початку року - на 2,3% - до 276,4 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні у липні зріс на 0,6% - до 332,3 млрд грн, тоді як обсяг грошової маси – знизився на 0,9%, до 966,4 млрд грн, з початку року монетарна база знизилася на 0,3%, а грошова маса за цей період зросла на 1%.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9% - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн - до 333,194 млрд грн.