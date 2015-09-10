Зарплати росіян впали до рівня китайських

Вартість праці кваліфікованих фахівців у Росії та Китаї практично зрівнялася, пише «РБК», посилаючись на дослідження міжнародної консалтингової Hay Group (минулого року російський показник був на 38% вищим за китайський).

У 2014 році за цим показником Росія знаходилася приблизно на рівні Польщі, а тепер зарплати польських висококваліфікованих робітників перевищують російські приблизно на 30%.

Hay Group проаналізувала оплату праці в 598 компаніях (близько 900 тис. зарплат) з 21 галузі економіки за період з червня по серпень.

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У 2015 році 82% компаній, що працюють в Росії, підвищували заробітні плати співробітникам, йдеться в дослідженні міжнародної консалтингової Hay Group; щоправда, часто — лише окремим категоріям працівників.

Виходить, що 18% компаній обійшлися без підвищень, при цьому кількість компаній, які фактично заморозили винагороди на рівні 2014 року, зросла втричі, підрахували в Hay Group. Найбільше таких компаній — 40% — у фінансовому секторі, на другому місці опинилися роздрібний сектор і високі технології — з 27%, говорить керівник відділу досліджень Hay Group Ірина Чернозубова. В цілому 31% керівників середньої ланки і фахівців і 15% операційного та виробничого персоналу залишилися без підвищення.

З початку року зарплати по країні в цілому зросли приблизно на 5%, при цьому в столиці ріст становив лише 3,4%, стверджує керівник служби досліджень HeadHunter Марія Ігнатова. Найбільше з початку року на середину вересня зросли зарплати у представників автобізнесу — на 13%, маркетологів, медпрацівників та фармацевтів — на 7%, показує аналіз HeadHunter, на 4% знизилися для працівників у сфері управління персоналом і логістики.

У кінці 2014-го і початку 2015-го пройшла вже друга хвиля скорочень, роботодавці схильні до розставання навіть із «зірками», для яких поки немає значущих завдань.

Все це призвело до того, що вартість спеціалістів в Росії впала щодо інших країн, вказують фахівці Hay Group. За даними Мінекономрозвитку, реальна заробітна плата в Росії за сім місяців 2015-го до аналогічного періоду 2014-го скоротилася на 8,8%, реальні наявні доходи населення — на 2,9%.

Водночас, приблизно чверть роботодавців говорять про намір підвищити зарплати наступного року. Мова йде про підвищення в першому кварталі — на 7-10%, але воно буде точковим, підкреслює Ігнатова.

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Тільки 40% учасників дослідження Hay Group повідомили, що планують підвищення зарплат у 2016-му — в середньому на 7% для всіх посад. Максимальне підвищення заплановано у компаній агропромислового сектора — на 10%, далі йде сегмент «фармацевтика та медичне обладнання» — на 9,7%.

Більше половини компаній — 56% — все ще не визначилися з питанням про підвищення. «Такий високий відсоток дуже показовий, — вважає Чернозубова. — Ми чуємо від наших клієнтів, що зараз вкрай складно прогнозувати і закладати якісь цифри в бюджет».