Світовий банк очікує початку відновлення економіки України в 2016 році

Про це сказав у коментарі УНІАН голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімао Фан.

«Ми бачимо ранні ознаки стабілізації. Фіскальний дефіцит вдалося скоротити, ми бачимо стабілізацію банківського сектора, відплив капіталів вдалося призупинити. Ми бачимо стабілізацію валютного курсу. Резерви зросли – завдяки допомозі міжнародних організацій. Тобто ознаки стабілізації є, - сказав Фан. - Однак важливо, щоб країна зберегла їх. І це багато в чому залежить від політики влади. Ситуація дуже вразлива. Якщо ми хочемо зростання в наступному році, необхідно продовжувати реформу банківського сектору, енергетичного сектору, проводити судову реформу, покращувати ділове середовище. Це структурні реформи, які вкрай важливі для України. Але я оптиміст в тому, що економіка дійсно почне одужання в наступному році».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з якими падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни в цьому році на 7,5%. Разом з тим, зростання економіки в середньому на 1-2% очікують вже в 2016 році і в уряді, і в міжнародних фінансових організаціях.

Крім того, в Міністерстві фінансів припустили, що економіка України при збереженні позитивних сценаріїв її розвитку та щорічному зростанні на рівні не менш як 4% може зрости до 2040 році до 600 млрд дол. із 84 млрд дол. за підсумками 2015 року.