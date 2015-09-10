Завтра вирішиться доля "Дельта банку", можлива ліквідація

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін у ході зустрічі з журналістами.

«Дедлайн буде завтра. У мене були великі сподівання, сьогодні сподівання є поменше, але вони ще існують. Ми сподіваємося, що операція відбудеться, але готуємося до того, що, можливо, доведеться відправляти на ліквідацію. Давайте дочекаємося завтрашнього дня, завтра буде розв'язка», - сказав Ворушилін, відповідаючи на питання про подальшу долю «Дельта Банку», тимчасова адміністрація в якому закінчується 2 жовтня.

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Також він повідомив, що на даний час фонд продовжує розбиратися з проблемою дроблення вкладів у цьому банку. «Сьогодні під розглядом перебувають ще близько 4,5 тисячі осіб, рахунків. Частина з них буде визнана нікчемними, частина піде по судах, частину відпустять», - додав він, зазначивши, що загальна сума за цим спірним вкладами становить до 1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня Національний банк визнав неплатоспроможним «Дельта Банк», через що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. У серпні фонд продовжив термін тимчасової адміністрації до 2 жовтня включно.

Фонд розпочав виплати вкладникам «Дельта Банку» з 11 червня, попередньо оцінюючи обсяг відшкодування на рівні 13,1 млрд грн на користь більш як 500 тис. вкладників, але при цьому на 2-3 місяці «заморозив» виплати для ще 18 тис. вкладників на суму 3,1 млрд грн через «дроблення» вкладів. Згодом фонд ухвалив рішення «розморозити» ці виплати, і на даний час працює над практичною реалізацією цього рішення.

У липні Печерський суд дав дозвіл Генпрокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання банком за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 млрд грн валюти на 535,3 млн дол. і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року, і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.