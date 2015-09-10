Банк Китаю знову знизив курс юаня

Курс юаня знижується до долара в четвер після того, як Народний банк Китаю знизив довідковий курс національної валюти на 0,22%, до 6,3772 юаня за долар - максимально близько до позначки закриття середи в 6,3778 юаня за долар, пише Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.

Наголошується, що це одномоментне зниження довідкового курсу юаня є найсильнішим з моменту серпневої девальвації валюти.

Протягом дня коливання юаня можуть становити не більше 2% в довільну сторону від довідкового курсу. У четвер вранці китайська валюта знижується приблизно на 0,12%, до 6,3852 юаня за долар.

У середині серпня Народний банк Китаю (Центробанк) протягом декількох днів послідовно знизив довідковий курс юаня до долара в сукупності майже на 5%. В результаті, якщо 10 серпня ринковий курс китайської валюти становив 6,2 юаня за долар, то 13-го він опустився вже до 6,4.

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Тим часом, у світлі змін курсу китайської валюти прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив раніше в четвер, що країна не веде "валютних війн" і планує тримати курс юаня на стабільному рівні.