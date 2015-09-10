Гривня різко зміцнилася до 21,80 за долар

У четвер, 10 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,65/21,80 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 24,2900/24,5860 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3170/0,3210 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 21,7950 грн/дол., на цю годину було укладено 186 угод на суму 86,88 млн дол.