У Фонді гарантування заявили, що банк Жеваго більше не є проблемним





Про це повідомив директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Костянтин Ворушилін у ході зустрічі з журналістами.

«Банк нормально функціонує, виконує всі нормативи Національного банку і вже вийшов на той рівень, що може рухатися далі», - сказав він.

Ворушилін пояснив, що банк почав частково виконувати зобов'язання перед вкладниками, але не має можливості повернути всі кошти всім охочим одночасно, як і будь-який інший банк, враховуючи специфіку бізнесу.

«Вже не проблемний. Але думаю, що куратор там все одно присутній, тому що там є рефінанс Національного банку», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 19 серпня підтвердив виконання банком «Фінанси та кредит» плану капіталізації в рамках узгодженої з регулятором програми фінансового оздоровлення банку від 25 травня.

Нагадаємо, раніше голова НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що регулятор визнає банк «Фінанси та кредит» неплатоспроможним у разі невиконання затвердженого плану докапіталізації до кінця літа.

Довідка УНІАН. Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесменові Костянтину Жеваго.

17 серпня акціонери банку «Фінанси і кредит» прийняли рішення збільшити статутний капітал банку на 2,5 млрд грн, або на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. У першому півріччі банк збільшив статутний капітал у два рази - на 616,4 млн грн у березні та на 1,972 млрд грн у червні.