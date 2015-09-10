У Абромавичуса вмовлятимуть Гонтареву зняти валютні обмеження

Про це повідомила заступник глави Мінекономрозвитку - торговий представник України Наталія Микольська на семінарі в Києві.

"Ми будемо крок за кроком, як тільки буде стабілізуватися макроекономічна ситуація, скасовувати обмеження на валютному ринку, які є. Принаймні, ми будемо просити Нацбанк зробити це", - сказала вона.

За словами торгпреда, діючі обмеження негативно впливають на динаміку зовнішньоекономічних торгових операцій.

"Потрібно думати над тим, як спрощувати процедури торгівлі. Наприклад, угода Всесвітньої торговельної організації про спрощення торгівлі - УНІАН) не передбачає питання спрощення валютного регулювання, але він зараз стоїть гостро", - підкреслила Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку і отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 гривні/долар протягом останніх чотирьох місяців.

Національний банк України 21 серпня продовжив покрокову скасування адміністративних обмежень на валютному ринку, розширивши можливості для юридичних осіб з перерахування іноземної валюти за кордон на підставі індивідуальних ліцензій.