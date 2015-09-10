Кабмін виділить Фонду гарантування черговий кредит на 21,5 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розраховує одержати черговий транш кредиту у Міністерства фінансів на 21,5 млрд грн до кінця цього року, повідомила під час зустрічі з журналістами начальник фінансового відділу фонду Олена Нужненко.

"Постанова Кабінету міністрів вже є, чекаємо підписання договору з Міністерством фінансів на 21,5 млрд грн, які ми думаємо одержати до кінця поточного року", - сказала вона.

Згідно з даними фонду, у 2014 - 2015 роках він одержав кредити у Національного банку України на 20,2 млрд грн, у Міністерства фінансів - на 30,1 млрд грн. Сума власних надходжень коштів фонду у вигляді регулярних внесків від банків і виручки від продажу активів за цей період становила 11,5 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2015 року становив 17,115 млрд грн, що на 152,7 млн грн, або на 0,9%, більше показника на 1 серпня.

За 2014 рік і неповний 2015 рік Нацбанк визнав неплатоспроможними понад 50 банків, які в даний час виводяться з ринку Фондом гарантування.