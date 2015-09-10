У Гонтаревої хочуть заборонити третині аудиторів перевіряти банки

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву директора департаменту банківського нагляду Катерини Рожкової під час засідання Комітету з питань аудиту банків України.

"Ми виступаємо за посилення відповідальності аудиторів банків. У 2014-2015 роках вісім компаній не виявили проблем у банках, які потім були визнані неплатоспроможними. Аудитори повинні відповідати за якість наданих звітів. Тому ми звернемося в Аудиторську палату України з пропозицією застосувати санкції до таких аудиторських компаній. Ще три компанії не здійснювали аудит фінансової звітності банків протягом тривалого періоду, тому ми не впевнені відповідності їх досвіду і процедур сучасним вимогам", - цитуються в повідомленні слова Рожкової.

За її словами, регулятор виступає проти формального підходу до проведення банківського аудиту.

Станом на 1 вересня в оновлений перелік офіційно визнаних НБУ для роботи з банками аудиторів входило 32 компанії.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів відзначає низьку якість аудиторських послуг в Україні, спираючись на статистику позитивних аудиторських висновків, виданих аудиторами за результатами перевірки банків, які згодом були визнані неплатоспроможними, і емітентів фіктивних цінних паперів.

Зокрема, за словами заступника міністра фінансів Олени Макеєвої, 55 банків, які на сьогодні визнані неплатоспроможними, проходили аудит в 20 аудиторських фірмах, при цьому тільки 5 банкам аудиторські компанії надали негативний аудиторський висновок або відмовилися від надання оцінок.

У 2014-2015 році НБУ визнав неплатоспроможними понад 50 банків, у результаті чого в банки введена тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізосіб, що в більшості випадків закінчується прийняттям рішення про ліквідацію банку.