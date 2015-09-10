Гривня закрила міжбанк на рівні 21,75 за долар

У четвер, 10 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,75 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,1070/24,3830 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3140/0,3180 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,7643 гривні/долар, до цього часу була укладена 601 угода на суму 454,28 мільйона доларів.