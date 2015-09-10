Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 11 вересня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2173.9039 (10 вересня – 2196.8932)

100 EUR – 2431.5115 (10 вересня – 2447.1193)

10 RUR – 3.1738 (10 вересня – 3.2488)

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційний курс гривні майже на 50 копійок

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 10 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,50/21,75 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,1070/24,3830 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3140/0,3180 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,7643 гривні/долар, до цього часу була укладена 601 угода на суму 454,28 мільйона доларів.