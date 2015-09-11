Хвиля банкрутств залишила без роботи понад 29 тисяч банківських службовців

У результаті очищення банківської системи України за 2014 і неповний 2015 рік без роботи залишилося понад 29 тисяч банківських службовців, повідомили УНІАН у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб.

Нагадаємо, Національний банк України наприкінці червнязаявив про завершення основного етапу очищення банківської системи, в результаті якої Фонд гарантування в 2014-2015 роках отримав в управління 56 неплатоспроможних банків.

Згідно з даними Фонду гарантування, кількість банківського персоналу в 56 банках, що знаходяться в управлінні фонду, на момент введення в ці банки тимчасової адміністрації становило понад 33,8 тисячі осіб, а на даний час, після скорочення персоналу та ліквідації ряду банків, чисельність персоналу неплатоспроможних банків скоротилася до 4,6 тисячі осіб у 49 банках.

Читайте такожЗа півроку 45 із 137 українських банків отримали збиток

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг зобов'язань перед вкладниками 56 неплатоспроможних банків, які перебувають в управлінні фонду, в 61,5 мільярда гривень. У 2014 році фонд виплатив вкладникам 13,92 мільярда гривень, у 2015-му – 31,65 мільярда гривень, а загальні заплановані виплати вкладникам на 2015 рік складають 46,31 мільярда гривень.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2015 року склав 17,115 мільярда гривень, що на 152,7 мільйона гривень, або на 0,9%, більше показника на 1 серпня.

Для виконання зобов'язань перед вкладниками фонд отримує кредити в уряду і Нацбанку. Обсяг таких кредитів за 2014 і неповний 2015 рік склав 50,3 мільярда гривень.