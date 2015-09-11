Гривня на міжбанку зміцнилася одразу на 25 копійок

У п'ятницю, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,35/21,50 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,1020/24,2640 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3130/0,3160 гривні/рубль.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,6863 гривні/долар, до цього часу було укладено 62 угоди на суму 28,51 мільйона доларів.