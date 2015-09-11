Підступні спроби РФ перешкодити вступу в силу Угоди про ЗВТ з ЄС приречені на провал – Порошенко

Про це заявив в ході інвестиційної конференції в Києві президент України Петро Порошенко.

«У мене немає ні найменшого сумніву в тому, що Угода про асоціацію Україна – ЄС, яка є всеосяжною дорожньою картою для внутрішніх реформ, набуде чинності найближчим часом. А в частині всеосяжної зони вільної торгівлі вона вступить в силу з 1 січня 2016 року, - сказав глава держави. – І підступні намагання Росії перешкодити цієї історичній події приречені на провал. Рішуче прагнення України до європейського дому неможливо зупинити».

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – в кінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. При цьому Євросоюз ввів односторонні преференції на експорт українських товарів. У той же час європейські товари в Україні продовжують обкладатися митами.

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Російська сторона неодноразово заявляла, що в разі набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі, вона буде змушена накласти ембарго на імпорт української продукції. У той же час в Україні таке ембарго не вважають вагомою загрозою. Зокрема, за даними Мінагропроду, в частині продовольчого експорту частка товарів, що вивозиться з України в Росію, знизилася до 2% від загального обсягу українського продовольчого експорту.

На початку вересня у Брюсселі відбулися тристоронні консультації на міністерському рівні між Україною, Росією та Європейською комісією щодо усунення можливих негативних наслідків реалізації Угоди про зону вільної торгівлі. Проте, як стверджував міністр закордонних справ України Павло Клімкін, переговори пройшли "безрезультатно". За його словами, єдиною домовленістю, яка стала результатом зустрічі, є продовження експертних консультацій і "загальне бажання розробити практичні рекомендації у контексті можливого зміцнення практичної співпраці" в трьох сферах: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі, фітосанітарних бар'єрів.

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У цьому зв'язку він підкреслив, що позиція України та ЄС залишається незмінною: зона вільної торгівлі буде працювати з 1 січня 2016 року.