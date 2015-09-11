Україна заборгувала екс-голові НБУ Арбузову більше $1 мільярда за облігаціями

Як повідомили УНІАН у відділі з питань доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України, у ході розслідування кримінальних справ щодо представників колишньої політичної еліти проводиться перевірка належності їм державних облігацій, за результатами якої проводиться їх арешт.

"Генеральною прокуратурою України встановлено і заарештовано рахунки компаній-нерезидентів України, афілійованих з Арбузовим С.Г., в національних банківських установах на загальну суму 49,51 мільйона доларів США, серед яких облігації внутрішньої державної позики номінальною вартістю 1,021 мільярда доларів США і 1,495 мільярда гривень", - говориться в повідомленні.

ГПУ пояснює, що конфіскація арештованого майна можлива тільки після винесення обвинувального вироку в суді та вступу в силу рішення суду про конфіскацію, при цьому досудове слідство в кримінальних справах проти Арбузова триває.

Також у ГПУ запевнили, що вживають заходів для перешкоджання виведенню заарештованих активів з країни.

"Факти виведення з країни знайдених і заарештованих цінностей колишніх чиновників вищого рангу або таких спроб не встановлені", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%. Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року.

У той же час, за даними ЗМІ, група кредиторів, які давали короткострокові позики Україні, хочуть переглянути умови реструктуризації, вважаючи цю угоду невигідною.

На думку експертів, серед власників боргових паперів України можуть бути представники колишньої політичної еліти, які відмивали незаконно отримані кошти через купівлю облігацій і можуть гальмувати процес реструктуризації щоб уникнути встановлення їх причетності до цих операцій.