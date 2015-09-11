Економіка України продемонструє зростання в 2016 році – Порошенко

Економіка України продемонструє зростання вже в 2016 році, а ознаки економічної стабілізації видно вже зараз, сказав президент України Петро Порошенко у ході міжнародної інвестиційної конференції в Києві.

"Думаю, що ми зможемо в 2016 році показати зростання ВВП, - сказав Порошенко. - Я оптимістично налаштований щодо економічної ситуації? Я скажу – так".

При цьому Порошенко підкреслив, що Україна не зменшить темпів реформ і продовжить роботу з поліпшення ділового клімату, в тому числі за рахунок проведення запланованої податкової реформи.

"Інвестори це відчують", - зазначив глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімао Фан також підкреслив, що економіка України демонструє ознаки стабілізації і може почати відновлення вже наступного року за умови продовження структурних реформ. На думку Фана, ситуація поки дуже вразлива. І тому для досягнення зростання необхідно продовжувати реформу банківського сектора, енергетичного сектору, проводити судову реформу, покращувати ділове середовище.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%. Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни в цьому році на 7,5%. У той же час, зростання економіки в середньому на 1-2% очікують вже в 2016 році і в уряді, і в міжнародних фінансових організаціях.

Крім того, в Міністерстві фінансів припустили, що економіка України при збереженні позитивних сценаріїв її розвитку та щорічного зростання на рівні не менше 4% може зрости до 2040 році до 600 млрд дол. з 84 млрд дол. за підсумками 2015 року.