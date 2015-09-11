Для скасування віз потрібно інше відомство: В ЄС не визнали департамент з повернення активів, очолюваний Тищенко

Про це заявив Дірк Шубель, глава підрозділу Європейської служби зовнішніх дій з двостороннім відносинам з країнами Східного партнерства, повідомляє "Європейська правда".

Шубель підкреслив, що створення такого органу, а також низки структур, відповідальних за боротьбу з корупцією, є обов'язковою вимогою скасування віз для України.

"Очевидно, (ключові виклики) це – сфери, які стосуються боротьби з корупцією, де повинні бути створені нові органи, зокрема, в Генпрокуратурі.

Також потрібен офіс повернення активів, а також низка інших, менш значущих речей", - заявив Шубель, відповідаючи на питання про ключові проблемні сфери при виконанні плану дій з візової лібералізації.

На уточнююче питання ЕП про те, що у МВС вже створено орган з повернення активів, який очолює Олена Тищенко, Шубель відповів, що даний орган не відповідає вимогам ЄС.

"Ви повинні створити його заново. Те, що є – не відповідає нашим вимогам. Потрібен принципово інший орган з повернення активів, який повинен створюватися за європейським зразком", - заявив він, додавши, що це питання буде підніматися на зустрічах з керівництвом України.

Читайте такожПортнов розповів про два багатомільйонні маєтки Тищенко, яка повертає активи Януковича

Дірк Шубель, а також комісар Хан, який був присутній під час цієї розмови, не стали коментувати претензії ЗМІ особисто до Тищенко та її причетності до корупційних дій, зазначивши, що не компетентні в цьому питанні.

Шубель також зазначив, що припинення конфлікту на Донбасі не є вимогою, обов'язковою для виконання в рамках безвізового діалогу.

"Цього немає серед індикаторів, які встановлені для України", - пояснив він.

Читайте такожУкраїна і Латвія будуть спільно розслідувати факти відмивання грошей Курченком

Як відомо, управління з повернення активів, придбаних незаконним шляхом, було створено в липні при МВС, і його очолила Тищенко.

Вона разом зі своїм колишнім чоловіком була фігуранткою кількох скандалів, зокрема про продаж за заниженою ціною конфіскованої нафти Курченко.

Крім того, Тищенко фігурувала у справі про багатомільярдні махінації казахстанського бізнесмена Мухтара Аблязова, який зараз розглядає британський суд.