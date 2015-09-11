В одному з російських банків виявили фарбовані під золото злитки

"ЦБ засумнівався в наявності дорогоцінних металів, відображених на балансі банку. В ході перевірки в банку був знайдений фарбований під золото метал", - повідомляє РБК.

Видання зазначає, що станом на 1 серпня до складу високоліквідних активів банку входили дорогоцінні метали на суму 400 мільйонів рублів. Остання перевірка ЦБ пройшла в банку в першій половині серпня.

Зазначається, що незадовго до відкликання ліцензії "Адміралтейський" пропонував своїм клієнтам вивести кошти з рахунків в банку з комісією 30%.

"Про відкликання ліцензії у "Адміралтейство" ЦБ оголосив вранці 11 вересня. За даними ЦБ, в російській банківській системі "Адміралтейський" займав 274-е місце за обсягами нетто-активів. Банк є учасником системи страхування вкладів. Виплати вкладникам банку почнуться не пізніше 25 вересня", - зазначає видання.

Читайте такожСбербанк Росії розпродає нерухомість своїх європейських "дочок"

Як повідомляв УНІАН, 30 найбільших банків РФ в першому півріччі 2015 року було звільнено 35 391 особа, або 6,4% всього персоналу. Це у 8 разів перевищує аналогічний показник другого півріччя 2014-го, коли провідні банки скоротили лише 4 368 осіб.