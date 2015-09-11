У Держстаті кажуть, що в Києві ціни знижуються найшвидшими темпами
14:58, 11 вересня 2015Фінанси
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Зокрема, ціни в Києві в серпні знизилися на 1,7%. Зазначається, що ціни в столиці знижуються третій місяць поспіль.
Ціни в столиці знижуються третій місяць поспіль / Фото: УНІАН
Найбільший рівень дефляції в серпні порівняно з липнем 2015 року зафіксований у місті Києві, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.
Зокрема, ціни в Києві в серпні знизилися на 1,7%. За даними відомства, ціни в столиці знижуються третій місяць поспіль.
Згідно з повідомленням Держстату, інфляція в серпні порівняно з липнем зафіксована тільки в Донецькій області - на рівні 0,1%.
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Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в серпні 2015 року порівняно з липнем, без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, склала 0,8%.
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