У Держстаті кажуть, що в Києві ціни знижуються найшвидшими темпами

Найбільший рівень дефляції в серпні порівняно з липнем 2015 року зафіксований у місті Києві, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Зокрема, ціни в Києві в серпні знизилися на 1,7%. За даними відомства, ціни в столиці знижуються третій місяць поспіль.

Згідно з повідомленням Держстату, інфляція в серпні порівняно з липнем зафіксована тільки в Донецькій області - на рівні 0,1%.

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Як повідомляв УНІАН, дефляція в Україні в серпні 2015 року порівняно з липнем, без урахування окупованого Криму та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, склала 0,8%.