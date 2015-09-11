Суд заборонив примусове переведення бюджетників у держбанки

Суд відхилив апеляцію уряду і Мінфіну на рішення Окружного адмінсуду і остаточно зажадав скасувати протокольні рішення про переведення зарплатних проектів бюджетних організацій і держпідприємств в держбанки і забезпечити вільний вибір банків для отримання зарплати бюджетникам.

Постанова Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 червня 2015 року набула чинності 1 липня 2015 року і скасовує скандально відомі Протокольні рішення Кабінету Міністрів № 74 від 08.09.2014 і № 76 від 11.09.2014 про переведення зарплатних проектів бюджетних організацій і державних підприємств у державні банки.

Також рішенням суду Кабінет Міністрів України зобов'язали утриматися від вчинення дій, спрямованих на примусове переведення підлеглих міністерств, центральних органів державної влади і підприємств державної форми власності, а також всіх працівників зазначених установ, виключно в державні банки.

«Тепер ніщо не заважає всім бюджетникам: військовим, вчителям, лікарям, правоохоронцям, яких насильно змусили отримувати зарплату через карти держбанків на підставі цього «нікчемного» рішення, повернутися на обслуговування в ПриватБанк, «Райфайзенбанк Аваль», «Укрсиббанк» та інші банки, які їм подобаються, а не ті, в які їх «засунули» неринковими методами, – зазначає перший заступник голови правління Приватбанку Олег Гороховський. – Таке рішення є дуже показовим для судової практики в нашій країні – у нас починають працювати закони, а не телефонне право».

Нагадаємо, ще 10 квітня 2014 року згідно з дорученням прем'єр-міністра України № 10874/1/1-14 від 10 квітня 2014 року центральним органам виконавчої влади, їх територіальним органам, державним установам і підприємствам було наказано перейти на банківське обслуговування в банки державної форми власності. Крім цього, протокольними рішеннями № 74 від 08.09.2014 і № 76 від 11.09.2014 Кабмін зобов'язав керівників держустанов і бюджетних підприємств забезпечити перехід на обслуговування зарплатних проектів виключно в державні банки. Дані рішення були визнані Міністерством економіки, низкою інших відомств і Генеральною прокуратурою такими, що суперечать чинному законодавству.