У Шокіна пояснили, чому затягується конфіскація активів Януковича

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав правоохоронні органи прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол., заарештованих у середині 2014 року, або більш як рік тому, в рамках розслідувань діяльності компаній, наближених до екс-президента Віктора Януковича.

Як повідомили УНІАН у ГПУ, на даний час заарештовано низку активів і триває розслідування низки кримінальних справ проти представників колишньої політичної еліти, зокрема, екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра Януковича, екс-голови Національного банку України Сергія Арбузова, а також екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністрів Олени Лукаш, Дмитра Табачника, Раїси Богатирьової, Олександра Клименка, Едуарда Ставицького, Юрія Колобова та Миколи Присяжнюка.

«Згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України, конфіскація заарештованого майна можлива тільки після винесення судом обвинувального вироку і виключно на підставі чинного рішення суду про конфіскацію. Тільки після отримання таких судових рішень можна розпочати процедуру повернення з-за кордону незаконно виведених коштів», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ГПУ, у ході слідства активи вищезгаданих чиновників в Україні заарештовано. Зокрема, накладено арешт на грошові кошти на рахунках у банках у сумі 2,186 млрд грн, 4,5 млн дол. США і 7,2 млн євро; цінні папери на 1,067 млрд грн і акції на 620 млн грн; кошти підконтрольних компаній на 1,6 млрд грн і 170 млн дол. США; вилучені під час обшуків кошти на 5 млн дол. США.

Також, як повідомили в ГПУ, заблоковані активи цих осіб за кордоном на суму 104 млн дол. США, 122 млн швейцарських франків і 22 млн євро.

У ГПУ запевнили, що вживають заходів для перешкоджання виведенню заарештованих активів з країни. «Факти виведення з країни знайдених і заарештованих цінностей колишніх чиновників вищого рангу або таких спроб не встановлені», - наголошується у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до правоохоронних органів з проханням прискорити роботу з конфіскації 1,5 млрд дол., які були заарештовані у 2014 році у рамках розслідувань діяльності компаній, наближених до екс-президента Януковича. Він підкреслив, що будь-які спроби вивести ці кошти з країни повинні припинятися різко. Водночас Яценюк нагадав, що вже тричі звертався до правоохоронних органів з проханням повернути гроші в бюджет, але з причини триваючого суду передача коштів не відбувається.

Державна служба фінансового моніторингу України у червні 2014 року повідомила про арешт коштів у розмірі близько 1,5 млрд дол. на рахунках компаній, наближених до Януковича. За інформацією служби, значна частина цих грошей через офшори поверталася в Україну у вигляді фіктивних інвестицій і спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої держпозики.