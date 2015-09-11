Яресько: допомоги ЄС і США досить для стабілізації, але недостатньо для розвитку економіки

Одержуваної Україною фінансової допомоги від Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки достатньо для стабілізації, але недостатньо для розвитку реальної економіки нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр фінансів України Наталія Яресько на 12-му форумі YES у Києві.

«Нам не вистачає грошей, щоб йти далі. На стабілізацію нам вистачає, але щоб іти далі, щоб розвивалася реальна економіка, нам потрібно більше грошей. Крім програми Міжнародного валютного фонду, нам потрібні позики Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку, Експортно-імпортного банку та інших міжнародних фінансових установ», - сказала Яресько, відповідаючи на запитання про достатність фінансової підтримки ЄС і США для України.

Міністр нагадала, що 8% території України окуповано або незаконно анексовано, і в результаті військових дій на сході країни ми втратили 20% економіки. Водночас вона зазначила, що на казначейському рахунку України 45 млрд грн коштів, що дає змогу платити пенсії і зарплати бюджетникам, виконувати соціальні зобов'язання. При цьому дефіцит державного бюджету і рівень боргів України скорочуються, і уряд прогнозує відновлення економічного зростання вже наступного року.

Щодо банківського сектора Яресько зазначила, що завдяки зусиллям Національного банку з ринку в результаті очищення було виведено понад 50 банків, і цей процес, який навіть і без воєнних дій досить складний, вдалося провести в умовах воєнних дій. Вона наголосила, що зусилля української влади можуть бути не так помітні для пересічних українців, але їм щодня потрібно нагадувати про альтернативу, за якої в НБУ не було б резервів, і ми навіть не могли закупити газ на зиму.

Міністр висловила сподівання, що наступного тижня парламент прийме пакет законів для завершення боргової операції, а далі потрібно буде продовжувати роботу над податковою реформою і вживати заходів для пожвавлення економіки, активізації бізнесу і створення робочих місць, щоб і пересічні українці відчули поліпшення свого життя.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Нова програма дасть змогу відкрити доступ до міжнародного фінансування близько 40 млрд дол. у найближчі 4 роки. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий на 1,7 млрд дол. – 4 серпня.

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Також у рамках програми з МВФ наша країна вела переговори з кредиторами про реструктуризацію боргів за валютними єврооблігаціями, і 27 серпня домовилася з Комітетом кредиторів про повне списання 4 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.