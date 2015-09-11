Банк Росії погіршив економічні прогнози - очікує рецесію до 2018 року

Центральний банк погіршив прогнози основних показників розвитку економіки РФ в 2015-2018 роках і розробив стресовий сценарій за цін на нафту нижче $40 за барель, який передбачає рецесію як мінімум до 2018 року.

Банк Росії підвищив прогноз інфляції в поточному році до 12-13 відсотків з 10,8 відсотка, у 2016 році - до 5,5-6,5 відсотка з 4,5-5,1 відсотка. Падіння ВВП Росії в 2015 році становитиме 3,9-4,4 відсотка порівняно з 3,2 відсотка у попередньому червневому прогнозі, наступного року спад продовжиться, ВВП знизиться на 0,5-1,0 відсотка, пише Рейтер.

При стресовому сценарії спад ВВП в 2016 році може посилитися до 5 відсотків та більше, а інфляція буде на рівні 7-9 відсотків. Ключова ставка протягом тривалого періоду буде вищою, ніж в інших сценаріях, йдеться в основних напрямках грошово-кредитної політики.

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Банк Росії підтвердив, що продовжить дотримуватися режиму плаваючого курсу, а в разі загроз фінансовій стабільності готовий проводити інтервенції. Як і раніше, ЦБ не збирається встановлювати конкретне значення рубля, при досягненні якого проведення операцій може бути відновлено або призупинено.

ЦБР у п'ятницю очікувано зберіг ключову ставку на рівні 11 відсотків річних на тлі девальвації рубля, викликаної рекордно низькими цінами на нафту, і зростаючою з кінця серпня інфляцією.

Основними інфляційними ризиками Банк Росії називає подальше падіння цін на нафту, а також перегляд запланованих на 2016-2017 роки темпів росту тарифів, індексації соціальних виплат і пом'якшення бюджетної політики.