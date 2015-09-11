Гривня йде на вихідні з курсом 21,90 за долар

У п'ятницю, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,75/21,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,5290/24,6960 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3190/0,3210 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,6987 грн/дол., на цю годину було укладено 524 угоди на суму 392,86 млн дол.