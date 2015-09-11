Виплати вкладникам "Дельта Банку" призупинять з 15 вересня

За інформацією фонду, вкладники «Дельта Банку», які не встигли отримати свої кошти через «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк» або «ПриватБанк», можуть зробити це до кінця робочого дня 14 вересня. Інформація про відновлення виплат буде опублікована на сайті фонду додатково.

Нагадаємо, сьогодні, 11 вересня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб збирався вирішити долю найбільшого неплатоспроможного банку у своєму управлінні, «Дельта Банку», припускаючи, що банк може бути ліквідований.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня Національний банк визнав неплатоспроможним «Дельта Банк», через що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію. У серпні фонд продовжив термін тимчасової адміністрації до 2 жовтня включно.

Фонд розпочав виплати вкладникам «Дельта Банку» з 11 червня, попередньо оцінюючи обсяг відшкодування на рівні 13,1 млрд грн на користь більш як 500 тис. вкладників. Фонд продовжує розбиратися з проблемою дроблення вкладів у банку, і на даний час під розглядом знаходяться ще близько 4,5 тисячі вкладів на загальну суму до 1 млрд грн.

У липні Печерський суд дав дозвіл Генпрокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання банком за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 млрд грн валюти на 535,3 млн дол. і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року, і входив до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун – 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.