Прибуток російських банків впав у вісім разів

Про це йдеться в матеріалах ЦБ РФ, повідомляє ТАСС.

За оцінкою голови Банку Росії Ельвіри Набіулліної, прибуток банків за підсумками 2015 року може становити 100 млрд рублів.

На фінансовий результат банків сильний негативний вплив мала необхідність достворювати резерви. Резерви на можливі втрати збільшилися з початку року на 23,2%, або на 939 млрд рублів (за аналогічний період 2014 року - на 20,7%, або на 591 млрд рублів).

При цьому в серпні активи банківського сектора збільшилися на 4,8% до 78 трлн рублів.

Сукупний обсяг кредитів економіці за місяць збільшився на 3,7% до 43 трлн рублів, у тому числі кредити нефінансовим організаціям у серпні зросли на 5%, а кредити фізичним особам - всього на 0,3%.

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Обсяг простроченої заборгованості по корпоративного портфелю за серпень зріс на 2,2%, а по роздрібному - на 1,8% В результаті питома вага простроченої заборгованості за кредитами нефінансовим організаціям зменшилася з 6,0 до 5,8%, а по роздрібних кредитах - зросла з 7,8 до 7,9%.

Портфель цінних паперів за серпень збільшився на 5,7%, при цьому боргові цінні папери, що займають 82% портфеля, зросли на 7,5%.

Обсяг депозитів і коштів на рахунках організацій збільшився за серпень на 7,6% до 24 трлн рублів, а вкладів населення - на 3,5% до 21 трлн рублів.