Санкційний Сберабанк заявляє, що Apple знову користуватиметься його послугами

Про поновлення Apple виплат розробникам програм через Сберабанк повідомляється в прес-релізі банку. У повідомленні прес-служби перерву у виплатах пояснили «непорозумінням, пов'язаним з неправильним трактуванням законодавчих норм, що регулюють санкційний режим», пише РБК.

У російському банку нагадали, що розрахунково-клірингові послуги, послуги по проведенню розрахунків в іноземній валюті через кореспондентські рахунки в іноземних банках не підпадають під санкції.

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Як повідомив у своєму Twitter iOS-девелопер Антон Биков, 11 вересня Apple направила йому лист, в якому повідомила, що лист про обмеження для Сбербанку було направлено через помилку. «Протягом кількох робочих днів ви знову почнете одержувати платежі, які могли бути заблоковані».

Сбербанк перебуває під санкціями Євросоюзу і США з вересня 2014 року — тоді банку обмежили доступ до довгострокового фінансування.

Про відмову Apple перераховувати російським розробникам партнерські виплати на рахунку в Сбербанку в кінці серпня повідомляли «Ведомости». Розробники програм отримали від Apple листи, в яких їм пропонувалося вказати реквізити в банках, які не підпадають під американські санкції.