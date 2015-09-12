Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 21,69 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2169.8655 (11 вересня – 2173.9039)

100 EUR – 2445.0044 (11 вересня – 2431.5115)

10 RUR – 3.1905 (11 вересня – 3.1738)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,75/21,90 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,5290/24,6960 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3190/0,3210 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,6987 грн/дол., до цього часу було укладено 524 угоди на суму 392,86 млн дол.