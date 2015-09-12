Мінфін США підганяє кредиторів: Україні потрібно продовжувати реформи

Як наголошується в повідомленні прес-центру Мінфіну США, відповідну заяву зробив міністр Джейкоб Лью за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

«Міністр фінансів США також відзначив значні реформи (в Україні) щодо поліпшення ділового клімату, посилення конкуренції, боротьби з корупцією, посилення фінансового і банківського сектору з одночасним запровадженням програм захисту найвразливіших верств населення», - йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Крім того, Мінфін відзначив успіх уряду України в частині проведення реструктуризації боргу, продиктованій програмою співробітництва України з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом. І тепер цей крок має ратифікувати Верховна Рада.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 4 млрд дол., відстрочення платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної відсоткової ставки за бондами на рівні 7,75%. Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року.