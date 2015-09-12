Яценюк упевнений, що депутати проголосують за реструктуризацію держборгу

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк розраховує, що Верховна Рада ухвалить урядові законопроекти про реструктуризацію державного боргу і підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив у ході інвестиційної конференції в Києві.

«Думаю, ми проведемо реструктуризацію боргу через парламент. Українські політики підтримають і підвищення пенсій і зарплат», - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня міністр фінансів України Наталія Яресько заявила, що Кабінет міністрів погодив умови реструктуризації держборгу з Комітетом кредиторів і оформив їх у пакет законопроектів, який передано до парламенту України для подальшого затвердження.

За словами Яресько, Верховна Рада повинна прийняти зміни до Бюджетного кодексу, де буде прописано питання випуску і обслуговування деривативів, де буде визначено пріоритетність реструктуризованих боргів і боргів, які не брали участі у борговій операції. Крім того, парламент повинен прийняти зміни до закону про цінні папери і фондовий ринок, які передбачають саме визначення державного папері, а також зміни до Податкового кодексу, де будуть прописані правила оподаткування доходів власників держзапозичень.

Також Кабінет міністрів ініціював підвищення з 1 вересня соціальних стандартів, яке торкнеться 12,5 млн громадян, і передав до парламенту відповідні зміни до державного бюджету для подальшого затвердження.

Зокрема, мінімальну заробітну плату буде підвищено до 1378 грн, а мінімальну пенсію - до 1074 грн.

Крім того, буде підвищено заробітну плату працівників бюджетної сфери.