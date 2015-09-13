Яценюк: Уряд передав до ВР зміни до держбюджету в частині підвищення соціальних стандартів

Про це повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у «10 хвилинах з прем’єром», повідомляє Урядовий портал.

«На наступному тижні в четвер парламент повинен проголосувати за п’ять законів, які змінюють державний бюджет, підвищують заробітну плату і пенсії так, як визначив Кабінет міністрів України», - зазначив Яценюк.

За його словами, серед цих законів і той, який дозволяє реструктуризувати і списати борги України.

Яценюк нагадав, що уряду вдалося списати близько 4 млрд дол боргів, «які ми винні нашим приватним кредиторам, які не ми брали, але нам треба було вирішувати це питання».

«Нам вдалося реструктуризувати ці борги і відтермінувати виплату по сумі основного боргу ще на 4 роки».

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Прем’єр запевнив, що після ухвалення парламентом цих законів уряд «або окремою відомістю доплатить до кінця поточного місяця додаткові суми для кожного пенсіонера, або при виплаті пенсії вже в жовтні здійснить додаткову доплату як за вересень, так і за жовтень».

«Але для того, щоби отримати дозвіл на витрачання коштів, які уряд вже закумулював, парламент повинен проголосувати за ці закони, президент їх підпише, і ми невідкладно дійдемо до кожного пенсіонера, до кожного вчителя, лікаря, працівника освіти, бюджетної сфери, до кожної багатодітної мами, до кожного громадянина країни, який отримає в середньому від 13 до 18% доплати до своїх пенсій, зарплат і соціальних стандартів», - підкреслив Яценюк.

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«Гроші вже накопичені урядом на рахунках в Державному казначействі», - додав прем’єр.

Він вкотре нагадав, що уряд прийняв рішення про підвищення всіх соціальних стандартів майже для 12,5 мільйонів українських громадян 80 різного роду соціальних виплат.

«Збільшення зарплат, пенсій і інших соціальних виплат іде в середньому на 13%. Для висококваліфікованих працівників заробітна платня збільшиться навіть на 18%», - додав Яценюк.