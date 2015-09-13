Кабмін виділяє 2 мільярди гривень районам, яким не вистачає коштів для виплати зарплат бюджетникам

Про це розповів глава уряду Арсеній Яценюк у «10 хвилинах з прем’єр-міністром», пише Урядовий портал.

Заборгованість із зарплат погасять у повному обсязі до кінця поточного місяця, наголосив Яценюк.

За словами прем'єра, користувачка соцмережі повідомила, що працівники дошкільної освіти Путильського району Чернівецької області з червня не отримують зарплатні.

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Глава уряду зазначив, що провів розмову з цього питання з керівником Чернівецької облдержадміністрації і Міністерством фінансів.

«На наступному тижні ми ухвалимо постанову, до районів, які потребують дотації, дійдуть гроші, і всі заборгованості по цих районах будуть погашені», - наголосив Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, уряд прийняв рішення про підвищення соціальних стандартів і направив відповідні зміни до закону України про державний бюджет до Верховної Ради.

«На наступному тижні в четвер парламент повинен проголосувати за п’ять законів, які змінюють державний бюджет, підвищують заробітну плату і пенсії так, як визначив Кабінет міністрів України», - зазначив Яценюк.